【旅遊經 編輯部報導】新北市貢寮沿岸風光，有許多宛如棋盤狀的水池，這是當地頗具盛名的貢寮鮑養殖池，這一池池冬季生產為貢寮鮑，夏季則為紫海膽的生殖腺鮮嫩肥美的季節，新鮮的海膽味美鮮甜，簡單的料理手法就相當誘人，如海膽蓋飯、海膽煎蛋，都能讓人回味無窮。

美到可當打卡景點的貢寮鮑養殖池不只生產美味貢寮鮑，還有鮮嫩可口紫海膽。

貢寮鮑養殖達人吳鴻銘說，紫海膽和貢寮鮑一樣以海藻為食，紫海膽和貢寮鮑共養在對貢寮鮑危害性低，主要盛產季節為每年5-7月，恰好接續貢寮鮑產季末上市，充分利用貢寮鮑養殖池的生產潛力，提高收益及分攤風險，所以近年來陸續有貢寮鮑養殖同業引入海膽進行混養。當初是混養馬糞海膽及紫海膽等兩種東北角常見的可食用海膽，後來因為馬糞海膽高知名度容易辨識，加上喜歡爬到靠進水面處池壁休息的習性，經常被路過養殖池的遊客、潛水客擅自撿拾而造成損失。紫海膽和貢寮鮑一樣喜歡棲息在池底石縫間，不易被隨手撿拾，所以現在貢寮鮑養殖池主要是混養紫海膽。

鮮美的海膽蓋飯

美味無敵海膽煎蛋

其實新鮮的海膽，生吃就相當甜美，也提供喜歡嚐鮮的老饕們嚐鮮簡單的料理手法，新鮮的紫海膽生殖腺直接放在熱騰騰的白飯上，就是鮮美的海膽蓋飯；喜歡熟食的朋友可以打兩顆雞蛋加少許鹽，再加入海膽稍微拌均勻後倒入油鍋煎熟，就是一道美味無敵海膽煎蛋。

新北市漁業處表示，新北市海域盛產許多美味海鮮，為確保海洋資源永續利用，呼籲採捕海膽的漁民朋友，新北市野柳保護區是禁止以任何方式採捕(含徒手及沿岸垂釣等行為)水產動植物，而萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區海膽不含刺殼長未滿8公分者禁止採捕，另白棘三列海膽（馬糞海膽）自每年9月1日起至次年6月15日禁止採捕。

此外貢寮鮑池人工養殖的紫海膽鮮嫩肥美不輸野生海膽，以養殖代替野生，美味嚐鮮不打折，讓我們品嚐海鮮的美味，同時也為海洋資源永續利用盡份心，民眾可利用休閒到新北市東北角海岸走走，眾多美麗且神祕的漁港秘境及當季海味等著你來踏尋。

圖片：新北市政府漁業處提供