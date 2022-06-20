一名女網友在臉書爆料，稱她日前晚上在路邊被警方攔查，雖她同意警方搜索她的包包，但對於過於仔細的搜查感到不舒服，直呼自己的身心受創。文章曝光後，引起兩派網友爭論不休。

這名女網友在臉書社團《爆料公社》發文，透露自己日前晚上在街頭被員警叫住攔查，員警先問「哈囉，看一下證件」，她應答好之後交出證件，員警則再問，「身上有沒有違禁品」、「能不能看一下包包」等，她均同意，員警便開始逐一搜查包內物品。

透過影片可見，員警翻出包內的電子菸與菸彈，詢問女網友為何物，女網友表示只是僅是電子菸後，尷尬笑了幾聲。女網友也說，攔查的員警搜得很詳細，以手電筒探照，逐一拿出包包內的物品向她確認，讓她感覺相當不尊重與不舒服，表示自己的身心因此受創，好奇詢問網友「這樣臨檢盤查是否不合理。」

文章曝光後，網友在留言區爭論不休，一派網友認為，「妳都答應了」、「妳自己說好的」、「我相信警察當時的判斷」、「代表警察真的有認真工作啊…也是好事」；還有網友分享，警察僅能檢查身分證件，不能隨意搜身，遇上不合理的情形，可以表明不同意搜索，並拿出手機錄影。

實際上，依據《警察職權行使法》規定，警察僅能在民眾有明顯違規事實時，或設有臨檢場之處進行攔查，搜索則僅有民眾同意以及被警方逮捕時，才能合法搜索。

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