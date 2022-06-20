高端（6547）現金增資7千張股票，預計籌措15.4 億元充實營運資金。截至6月20日，除按法令規定提撥10％公開承銷仍持續作業中，其餘來自原股東、員工及特定人之90％增資股款，合計13.86億元，已全數收齊。

高端此次現金增資公開承銷，是由富邦證券辦理，配合申報作業及公開抽籤時程調整，預計公開承銷部份富邦證券將於6月底前完成收款。公司暫訂7月 1日為收足本次現金增資股款之增資基準日，完成後將依規定正式對外公告。