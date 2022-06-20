中部疫情延燒，連日確診人數居高不下，醫護壓力緊繃，台中民間企業紛紛發揮公益精神力挺醫護，如久樘開發關心第一線醫護人員的防護安全，捐贈5000份N95口罩給豐原醫院，以實際行動與醫護共同防疫。

久樘開發總經理陳俊維表示，聽聞立委江啟臣提及地方醫療資源短缺，前線醫護一個口罩要使用3～7天的狀況，感到相當不捨，「保障醫護人員安全，醫護人員才能保護民眾安全！」

久樘開發長期關懷地方公益事務，對環境保育、教育、藝文、醫療的支持不遺餘力，深化區域在地情感連結，陳俊維深信共創區域繁榮是永續企業重要的一環，如久樘開發為鼓勵青年體育發展，贊助豐原南陽國小羽球隊物資經費；以及潭子弘文中學開設的「久樘孝悌獎學金」表揚品行優良楷模學子等。

此外，去年台中水情嚴峻時，久樘開發與地方消防單位配合合作，將公司位在潭子區的樹木苗圃水池出借作為消防緊急用水，種種慈善義舉不勝枚舉。

部立豐原醫院院長賴慧貞提到，因應中部疫情高峰，豐原醫院專責病房從11間加開至70間與一間專責加護病房，醫護人員每日必備的口罩使用量倍數激增，已出現嚴重不足的狀況，重新與廠商訂購、等待到貨又緩不濟急，幸得各方企業即時雨，讓前線醫護防疫無後顧之憂。

根據疾管署台中市疫情統計，截至6/18資料，豐原區新增確診人數495例，累積確診人數18363例，新增確診數僅次於西屯、太平、南屯等行政區。且部立豐原醫院身負台中山城包括神岡、后里、東勢、新社、和平等地區的醫療中心，同時也是中部15所開設「長新冠」門診醫療單位其中之一。

豐原醫院在醫療戰略地位的重要性也受到中央重視，今年國家衛生研究院首次開辦的最新醫療長照整合資訊交換平台，率先在衛福部立豐原醫院試辦，護理師與醫師可藉資通技術達到遠距照護服務。