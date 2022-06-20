蔡英文總統今天上午接受吐瓦魯國新任駐台特命全權大使潘恩紐呈遞到任國書。(總統府提供)

蔡英文總統今天上午接受吐瓦魯國新任駐台特命全權大使潘恩紐呈遞到任國書，期待未來持續增進兩國邦誼，為雙方人民創造更多福祉。潘恩紐強調，我們兩國可以說是真正的朋友，吐瓦魯對台灣的回報，就是持續給予最高度的信任及忠誠，並希望兩國的合作未來也能長久持續下去。

蔡英文今天代表中華民國政府及人民對潘恩紐表達誠摯歡迎，她說，吐瓦魯是台灣的太平洋友邦中，最早建立邦交的國家，我們非常珍惜彼此的情誼。她也曾在2017年訪問吐瓦魯，實地了解兩國的合作成果，吐瓦魯各界的熱情款待，讓她印象非常深刻。

蔡英文指出，台灣和吐瓦魯，都是熱情良善的海洋國家，也共享民主自由的普世價值。吐瓦魯長期在國際上為台灣仗義執言，支持台灣參與世界衛生大會（WHA），以及氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。她也要請潘恩紐向法拉尼總督及拿塔諾總理轉達我們的感謝。

潘恩鈕曾經三度出任吐瓦魯總理，擁有豐富的從政經驗，她相信未來在潘恩紐的協助之下，台灣和吐瓦魯的合作交流會更加密切。她也期待在共同的努力下，持續增進兩國邦誼，為雙方人民創造更多福祉。

潘恩紐致詞時表示，非常榮幸來到台灣擔任吐瓦魯駐台大使。他過去擔任總理的10多年間，見證台灣與吐瓦魯雙邊許多合作及發展。2006年他卸任公職後，仍持續見證中華民國對吐瓦魯的支持及協助，他也對此表達感謝之意。

潘恩紐指出，身為吐瓦魯駐台大使，他有責任要傳達吐瓦魯人民及政府對中華民國台灣政府及人民長期給予支持的深切感謝，這些支持從1979年兩國建立邦交以來持續至今，「我們兩國可以說是真正的朋友，並且互惠互助」。

儘管吐瓦魯在財力上所能提供的支持不若台灣，但他說，吐瓦魯對台灣的回報，就是持續給予最高度的信任及忠誠。他也非常感謝蔡總統帶領中華民國台灣政府持續與吐瓦魯推動合作關係，並希望這樣的合作未來也能長久持續下去。