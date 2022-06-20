陳其邁表示，「淨零城市管理自治條例」17日已通過市府法規會，預計提送下次議會會期審議，期望搭配法規，具體落實各項減碳目標及政策。（袁庭堯攝）

高雄市政府20日成立「產業淨零大聯盟」，宣告減碳績效全台第一且進度超前，同時提出2050年淨零路徑規劃。市長陳其邁強調，大聯盟將以產業龍頭「以大帶小」方式打造低碳產業鏈，「高雄市淨零城市管理自治條例」也催生，下一會期將送入議會審議，落實氣候法制。

高市2020年溫室氣體淨排放量較2005基準年減少19.4％，提前超越國家2025年10％之目標，減碳量1283萬噸，相當於台北市全年淨排放量，績效全國第一，2030年預計再減700萬噸。

為加速產業低碳轉型，高市成立五大產業「產業淨零大聯盟」，鋼鐵業由中鋼領軍，石化及造紙業由中油領軍，電子業由群創光電領軍，能源業由台電領軍，循環經濟業由綠化環保公司公司領軍。攜手60餘家企業，透過「以大帶小」方式分享減碳技術及成果。

此外，高市也訂定製程改善、循環經濟、能源轉換三大工業減碳策略，設定2025年全市15座汽電共生廠全面脫煤340萬噸，興達電廠燃煤機組除役。長期則依產業特性，導入能源管理系統、鋼鐵業氫能冶煉、石化業碳捕捉再利用等技術。

高市府也公布城市2050淨零路徑及策略，能源方面，成立綠電推動專案小組，初步設定6年1.25GW光電目標，列管1000餘棟公有建物屋頂、推動漁電共生、輔導私有住宅，年減碳量相當於413座都會公園。住商部門方面，推出高雄厝4.0，修改相關設計及回饋辦法，加強建物通風、立體綠化、綠能屋頂。交通運輸方面，目標於2030達成公車及公務機車電動化，2040公務汽車電動化。同時推動輕軌成圓、捷運黃線及延伸線等建設，搭配YouBike、共享運具，完善大眾運輸系統。資源循環方面，推動畜牧糞尿、焚化底渣再利用，逐步將污水處理率提升至100％並擴大再生水使用，長期將焚化廠轉型為高效率綠能發電廠，創造資源循環零廢棄環境。

環保局表示，2050年終極目標為太陽光電達到4GW，工業部門減量90％，電動機車佔比95％，100％新建物符合一定標準能效，85％私有建築能效1級。

陳其邁表示，「淨零城市管理自治條例」17日已通過市府法規會，針對產業、再生能源、開發行為、建築物能效、綠色運輸、捷運系統、城市規劃、有機農業獎勵、綠色金融等面向均有相關規範及獎勵措施，預計提送下次議會會期審議，期望搭配法規，具體落實各項減碳目標及政策。