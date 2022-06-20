許男所丟擲的信號彈。(蘆洲警分局提供)

向警方示威？蘆洲警分局今(20)日早上遭人往門口丟擲信號彈，值班員警見狀立刻追出將其逮住，對方供稱因找不到工作因此想吃牢飯，但警方懷疑內情不單純，將後續將深入調查。

今日早上約8點許，一名年約24歲的許姓男子手持信號彈，突然往蘆洲警分局的門口丟擲後逃跑，2名值班員警發現後立刻衝出追人，跑不到50公尺就被逮到。

案發現場有信號彈燒焦的痕跡，現場無人員受傷，已由偵查隊鑑識人員採證；警方偵訊發現，許男並沒有幫派背景，對方表示是因找不到工作因此想吃牢飯，因此才會才會有此脫序行徑，但警方不予採信，將持續深入調查是否有其他內情，並將許男以公共危險、妨礙公務等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

據了解，許男是蘆洲人，之前都在台北市工作，但目前失業，後續在住所也被搜出一包毒品咖啡包；蘆洲警分局強調，公權力不容挑戰，絕對追查到底，全力偵辦。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！