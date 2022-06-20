「最美性學博士」許藍方被控和已婚醫師搞不倫，雙方鬧上法院，遭正宮提告並求償300萬元，許藍方出庭時則表示，戶頭只剩7千多元，無法支付律師費，只能解除委任律師，引發熱議，不過許藍方其實在上個月就曾在節目表示，自己只剩20幾萬，其他的都給媽媽了。

許藍方在網路節目《小姐不藏私》遭好友Pag惡整，她謊稱工作遇到難關，需要周轉金，並開口向許藍方借100萬，Pag整好友前相當有自信，她笑說，許藍方其實蠻好騙的，沒想到許藍方聽完Pag說完後，她則表示自己身上沒什麼錢，「我現在只有20幾萬，全部都被我媽拿走了」。

許藍方上個月就說自己只剩20幾萬。（圖／翻攝自小姐不熙娣Youtube）

不過許藍方仍答應要借對方20萬，她還表示，要問經紀人近期會不會有收入進帳，「如果有錄《小姐不熙娣》的話，我就會有零用錢」，Pag事後坦承是在整人，她也忍不住勸好友：「阿方你人太好了，你可不可以不要這麼好騙，我認真擔心你」，Pag還要許藍方不要隨便借錢給別人。

許藍方日前出庭時表示，她戶頭只剩7千多元，無法支付律師費，只能解除委任律師，靠單打獨鬥應戰，引來部分網友酸她在裝窮，許藍方則在臉書強調，她是不想讓人家做事沒錢拿，許藍方表示，博士學歷和生活無關，以及知名度高不等於收入就多，她也強調，從沒說自己是成功人士，反倒是感謝那些看得起她的人。