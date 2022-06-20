財信傳媒董事長謝金河以「星海羅盤：左右未來世界經濟的五個指標」為題在臉書發文指出，未來的世界經濟會像極端氣候般，波動會加大。大家看未來世界經濟的變化，像星海羅盤那樣，至少要盯住5個指標，包括油價、美元指數、債券殖利率、代表全球物價的指標CRB指數以及VIX恐慌指數。

謝金河表示，美國為了對抗通貨膨脹，已使出渾身解數的力量，聯準會主席鮑爾已經預告要把CPI(消費者物價指數）壓到2%以下，而以眼前俄烏戰爭陷入僵持不下的持久戰來看，這幾乎是不可能的任務。

如果一定要達成目標，謝金河認為只有採取極端手段，像聯準會放話，7月再升3碼，下半年會升7碼，如果是這樣，美國聯邦政府利率區間會拉升至3.25%到3.5%之間，這可以從當前美國公債殖利率從3年到30年期都交會在3.5%上下看出端倪。

謝金河強調，要讓通膨降溫，一定要把市場預期的心理打下來，因此，不管聯準會或財政部，幾乎都口徑一致，擺出超鷹姿態，也就是用窮兇極惡的恐嚇，讓市場對未來充滿悲觀預期，當然股價下跌是必要之惡，股價跌下來，資產縮水，對未來越想越悲觀，這是第一步。

「未來的世界經濟會像極端氣候般，波動會加大。」謝金河進一步表示，大家看未來世界經濟的變化，像星海羅盤那樣，至少要盯住5個指標，第一個是油價，17日油價大跌逾7美元，天然氣也重挫逾6%，這是預期未來經濟會衰退，油價因此下跌，而「油價跌，糧食價格也下跌，貴金屬價格也下跌，這是通膨降溫第一個指標。」

二是美元指數，這個禮拜美元指數上漲至105.788，美元匯價持續上升，全球經濟壓力加大。謝金河回顧這一陣子，包括日圓、韓元、菲律賓披索、泰銖、馬幣等都創新低，資金回流美國，新興市場壓力大，不小心就會出現像1997年的亞洲金融風暴，像是今年以來，經濟體質不佳的秘魯，斯里蘭卡已瀕傳危機，美元越強，世界的壓力越大。

三是債券殖利率，如果殖利率一直往上飆，股票的投資價值會不斷被壓縮，謝金河說，這次台積電股價跌不停，當然和債券殖利率飆高有關，而未來殖利率往上走或往下，茲事體大，回顧過去兩年，利率很低的時候，全球負殖利率債券幾乎到18兆美元，而現在除了日本三年期以內的債券，負殖利率債券幾乎已絶跡。

四是代表全球物價的指標CRB指數，這次最高到329.57，未來若能往下，對世界經濟才是好的預兆；最後一個是VIX恐慌指數，這是象徵市場情緒的指標，這次最高到38.89，最低到23.9，現在在31附近，若能落到20左右，這個世界才會平靜。謝金河強調，這5項指標像大海航行的星海羅盤，必須時時盯著看。