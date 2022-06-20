行政院環境保護署上周四初審通過台中捷運藍線環評，台中市長盧秀燕昨（19）日表示目前「萬事具備，只欠東風」，拜託行政院快核定。交通部今日則表示，台中捷運藍線綜合規劃尚未簽報行政院，台中市政府今年5月11日將綜合規劃審查意見修正函報後，目前正由交通部鐵道局檢視中，後續提報交通部後，就會召開審查會議。

交通部表示，台中捷運藍線可行性研究於2018年10月3日奉行政院核定後，台中市政府於2021年3月4日提送綜合規劃報告給交通部，經過陸續辦理現勘及初審會議，審查委員提出多項意見，請台中市政府修正與回應報告。台中市政府依各單位審查意見修正綜合規劃報告書後，於今年5月11日函報交通部，該綜合規劃目前仍在交通部行政審查作業中，尚未簽報行政院。

交通部表示，為加速審查作業，交通部已請鐵道局檢視，目前鐵道局正彙整各單位意見，後續完成並陳報交通部後，交通部將儘速依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，召開審查委員會議。

台中捷運藍線計畫路線西起台中港附近，以高架型式往東沿台灣大道而行，至龍井後，以地下型式續往東並沿台灣大道至台中車站附近。高架段長約10.3公里，地下段長約14.48公里，沿線共設8座高架車站、12座地下車站及1處機廠，並與捷運綠線在台灣大道、文心路處交會形成十字路網。