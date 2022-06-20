食藥署表示，大鑫公司當初送審EUA資料中，填具製造地皆為美國。（食藥署提供）

食藥署表示，大鑫公司當初送審EUA資料中，填具製造地皆為美國。（食藥署提供）

大鑫公司涉嫌進口黑心快篩試劑，朝野立委紛紛砲轟食藥署未盡把關責任，立委質疑未審核查廠資料，並要求公布大鑫審核資料。食藥署今天公布大鑫公司EUA送審相關文件，並澄清無論是大鑫公司或醫優公司，當時所有EUA送審資料中填寫的製造廠皆為美國聖地牙哥，另考量醫材使用急迫性，法源未要求須檢附查廠資料。

富樂快篩黑心試劑流竄市面，引發軒然大波。中央流行疫情指揮中心日前表示，從未核准「陸製」試劑，僅核准美製快篩試劑，但國民黨立委林奕華質疑，連美國FDA網頁與製造商ACON公司官網都載明，通過美國FDA的富樂快篩劑原產地在中國大陸，質疑「世界上根本不存在美國製的富樂快篩」。

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧說明，目前無論是大鑫或醫優公司，提出的EUA資料中，製造廠都是美國聖地牙哥廠，並檢附美國FDA的EUA資料，法規上只要美國有上市，足以佐證其技術性資料，基於所有資訊和美國EUA核准內容相符就核准了。

林欣慧指出，因為專案核准輸入要兼顧讓民眾即時取得，法源並未要求檢附查廠報告、原廠授權或原廠供貨證明等資料。食藥署表示，依「特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法」第9條規定，申請檢附文件中之醫療器材技術性資料，得以醫療器材之國外政府核准製造銷售證明替代。

本次事件中被視為吹哨者的醫優公司，今年3月曾報關輸入4890組富樂home test，其中混有未經核准的Rapid Test，也不是美國製造，因數量及產地與報關資料不符，遭關務單位攔查轉知食藥署，目前已移請地方衛生局調查處理。林欣慧說明，食藥署僅核准「美國聖地牙哥廠製造的富樂home test」，品名和製造廠若與EUA資料，海關都會攔查，並由食藥署後續配合處辦。

至於大鑫公司涉嫌以陸製試劑混充，林欣慧指出，因為該廠商所有進關的產品標示，都和EUA核准標示一模一樣，但內容物不符；依規定若以非核准產品混充偽冒EUA核准產品，經調查涉擅用或冒用本人或他人合法醫材之名稱、說明書或標籤，依醫療器材管理法第61條規定，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣2000萬元以下罰金。

有鑑於市面上出現黑心快篩試劑，林欣慧表示，現行做法是如該批號有通報不良品，就會進行稽查；但礙於專案輸入的產品須兼顧及時取得，恐怕難以在報關後再多加一道開箱查驗程序，目前正在考慮是否改變聯合稽查機制。