馬桶裡安裝刀片？一名女網友指出，男友上班的地方馬桶有安裝「便便粉碎機」，利用旋轉的刀片切碎大便，讓她覺得很神奇PO網分享，卻釣出一堆苦主勸大家千萬裝，不但屎很難沖下去，又臭又吵，若不幸馬桶卡住，沖水時屎水跟屎會一起噴出來，超崩潰。

一名女網友指出，男友上班的地方馬桶有安裝會切碎大便的裝置。(翻攝自Dcard)

這名女網友18日在Dcard指出男友上班地方的馬桶是便便粉碎機，「他之前跟我說他們那邊的馬桶有刀片時，還以為他在唬爛我」，只見馬桶中安裝了會旋轉的刀片，沖水時能把大便切碎，避免阻塞。

然而該文PO出後，釣出不少網友抱怨這種馬桶超難用，吐出慘痛經歷，「有次跟男友訂旅館，我先過去，第一次看到這種馬桶，結果屎按超多次才沖下去，差點想死」、「看到這個我就生氣，之前去一家台北拉麵名店廁所有裝，結果大便完馬桶卡住，ㄧ沖水屎水跟屎就噴上來超崩潰，然後外面一直有人敲門，只好用衛生紙徒手把大便抓起來丟垃圾桶」。

還有人分享他租屋處就有裝，「原本是一般的馬桶，結果房東改成這種，真的崩潰到不行，上大號真的很難沖下去，還會卡垢在縫縫，沖水聲音超大聲、超級吵，完全沒有優點可言，超級不懂安裝這個幹嘛？」、「租房看見建議逃跑，因為沖水會臭還吵」。

至於為何要安裝會切屎的馬桶，內行網友解釋，通常是馬桶安裝在沒有糞管，只有一般排水管的地方才會裝這個，要打碎才沖的進水管裡，更指出豪宅傭人房都會做這種馬桶，因為主人不希望傭人太常出來倒垃圾。