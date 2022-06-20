黑心快篩延燒，食藥署今（20）日透露醫優科技曾在今年3月報關輸入混充快篩遭關務擋下，不過媒體人黃揚明指出，該批快篩實為黃南競還任職於醫優科技時進口的，更質疑政府早查獲有混充的狀況，卻又快速審核黃南競於新公司的又一次EUA，「食藥署說有嚴格把關，您相信嗎？」

食藥署今日表示，醫優公司曾在今年3月報關輸入4890組Home Test產品（富樂快篩），但卻被關務單位發現其中混有Rapid Test產品（黑心快篩），因此進行攔查並通報食藥署，食藥署則依關務單位通報之內容，移請地方衛生局調查。

事後，醫優發布聲明稿指出，醫優科技至今年6月13日才接獲消息，確認後發現是黃南競未經公司授權就進口產品，已具狀提告黃南競及在大鑫案中交保之李姓助理（時為醫優負責人）加重背信，並具體求償。

黃揚明質疑，政府單位早在3月底就查獲黃南競任職的公司有混充快篩之行為，時間比醫優科技吹哨的5月13日早了約1個半月，但黃南競4月21日被解職後到大鑫資訊任職，並於4月26日遞交EUA申請案，結果食藥署僅過10個工作天就再度核准。

黃揚明說，曾有混充快篩進口闖關被扣的前科的公司前執行長，食藥署快速核准其到另一間公司的又一次EUA，「食藥署說有嚴格把關，您相信嗎？」