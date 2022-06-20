蔡英文總統今天主持張哲平上將授勳及鄭榮豐上將的授階典禮(總統府提供)

蔡英文總統今天主持張哲平上將授勳及鄭榮豐上將的授階典禮(總統府提供)

蔡英文總統今天上午主持國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮，她強調，隨著國際情勢和科技發展，戰爭型態也更加多元，國軍的建軍整備務必要與時俱進。她期許就任總統府戰略顧問的張哲平上將及晉任的鄭榮豐上將，加速國防自主及軍事改革的腳步，讓守護國家的力量更加堅實。

蔡英文總統今天主持張哲平上將授勳及鄭榮豐上將的授階典禮，並代表國家感謝長期以來，對中華民國國軍的努力與貢獻。包括國防部長邱國正、國安會副祕書長陳文政等均在場觀禮。

張哲平過去擔任空軍副司令、司令、副部長等重要職務，對空軍建軍備戰，有許多的建樹。在國防大學校長任內，對推動軍事教育發展和人才培育上，同樣不遺餘力，為國軍注入許多的年輕新血、優秀幹部。

蔡英文頒授「二等寶鼎勳章」，肯定並感謝張哲平的付出。最近，她也請張校長擔任戰略顧問，期盼張哲平務必對國軍持續提供建言，讓國軍更加進步。

鄭榮豐是我國首批遠赴法國，換裝幻象2000戰機的種子教官，也是試射第一枚雲母飛彈的戰機飛行員。過去，鄭榮豐不僅訓練出許多優秀的戰機飛行員，也擔任過空軍參謀長、空作部指揮官、空軍副司令等重要職務。

蔡英文表示，鄭榮豐的晉任，除了肯定他對國軍的貢獻，也代表將會有更多重大的任務，需要他一起努力推動。隨著國際情勢和科技發展，戰爭型態更加多元，國軍的建軍整備，也必須要與時俱進。未來，無論是國防自主政策，還是軍事改革，我們都要加緊腳步進行，讓守護國家的力量更加堅實，「這些要繼續拜託兩位了。」

她也向現場的張哲平及鄭榮豐的夫人表達敬意與謝意。並表示，因為有她們的支持，才能讓兩位上將能夠沒有後顧之憂，堅守崗位、為國貢獻。「我們繼續一起努力。」