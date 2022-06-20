現年57歲資深女星楊繡惠，性格大膽敢言，說話嗆辣犀利，經常應邀錄製綜藝節目，每次皆能吸住觀眾目光，近來她在社群分享33歲時的舊照，狀態和現今相比幾乎無變化，彷彿越活越年輕般，且更大方洩出胸前兩片深邃圓弧曲線，引來大批網友朝聖。

楊繡惠今(20)日在臉書貼出33歲年輕照片，回味寫下「人老了是不是就懷念以前，這是我33歲」，照片中她頭戴黃色美麗花束，梳著一頭秀麗中長髮，身穿一件細肩帶黃綠色的裙裝，豐滿圓弧曲線讓粉絲好害羞，好身材簡直快要佔據整個版面，而雪白肌膚隨著光線照射更顯白皙，並微微露出笑容，展現以往不同的一面。

對此，楊繡惠33歲舊照貼出，引來女星謝金晶、蘇宥鎔大讚，「姊現在還是很美」、「現在是越活越年輕」，網友也連連稱讚，「根本就是美魔女來著」、「都沒變捏，早已凍齡起來了」、「凍齡了！一樣年輕美麗啊」、「不會老。比以前漂亮很多」、「現在更美更自信而且智慧在發光」、「如果這是33歲，姊現在看起來像28歲」。

事實上，楊繡惠曾分享過保養凍齡秘訣，她坦言自己沒有運動習慣，飲食絲毫不忌口，除了牛肉什麼都吃，甚至連容易發胖的酒類也碰，因為她只要喝酒什麼都吃不下，另外她也嚴格限制只有早上11點半到晚上6點用餐，其餘時間拒絕食物下肚，展現自律的飲食好習慣。

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