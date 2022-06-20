位於台南永康一間透天民宅，屋主過去因感情問題，在屋內輕生，還留下一張「非我家人、入住索命」字條，被當地人稱為南部最凶豪宅，如今有房仲在網路發文求售，列出5大優點，包括室內100坪空間大、可隔6間套房出租增加報酬率、人車分道、三面採光、亡魂已處理乾淨，開價1380萬元，不少網友看到開價紛紛留言，「還沒看到鬼，就先被價格嚇哭了」。

房仲昨（19）日於臉書社團《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進》指出，位於台南永康區復華七街上的一棟透天民宅，室內約100坪，共5房2廳7衛，屋齡為26年1個月，開價1380萬。

房仲表示，該民宅被稱為南部最凶豪宅，屋主2014年因感情問題，在家輕生，死前還寫了一留了一張「非我家人、入住索命」駭人字條。

房仲列出5點優點，如房屋空間大好利用，第二是可隔間至6間套房投報率高，第三為人車分道更能增加安全性，第四則是三面採光通風好、歐式典雅裝潢；最後則為亡魂已處理乾淨，很安全。據了解，該民宅當年流入市場法拍，被一名命理師以562萬得標，如今又透過房仲求售。

貼文曝光，引發網友議論，「還沒看到鬼，就先被價格嚇哭了」、「現在的凶宅都是價格比鬼還可怕」、「這價格真的是來索命的」、「命理師都賣了，我還買嗎？」、「1380已經可以買新房了」、「這個很敢開喔！記得幾年前聽到也只是開650萬而已，現在開價2倍了」、「這間凶宅真的很有名」、「這間怨氣很兇，網路很知名，現在我只知道這價格也很兇」。

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