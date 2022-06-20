聯發科（2454）及聯電（2303）分別將於23日及22日，各除息73元及3元，由於近日接連獲納入台灣高股息指數及特選高股息低波動指數，而元大高股息（0056）及元大台灣高息低波（00713）分別連動上述二檔指數，在被動式基金調整持股，積極敲進下，股價表現亮眼。

聯發科預計本周四除息73元，本周三為最後參與除息買進日，以今天聯發科股價約在840元（漲9元）上下震盪來看，除息參考價恐難以避免將失守8字頭，未來何時可爬升至800元以上，端視填息行情表現。

連動0056、00713的兩檔指數成分股調整自上周五生效，聯發科及聯電均入榜，因此帶動投信大敲聯發科，買超1,457張，累計呈現連15日買超達3,121張，市場預期未來多日，投信被動式ETF個股調整，仍將積極敲進聯發科；今天聯發科股價表現相對大盤及台積電均相當強勢。

聯電今天股價也維持48元以上的強勢表現，投信上周五更一口氣狂敲25,382張，力抗外資逾5萬張賣壓，今天股價力維上漲1％以上表現。聯電22日將除息3元，除息行情受關注。