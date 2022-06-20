北市6月初連兩天發生路樹倒塌意外，北市議員黃郁芬在工務委員會上提案表示，公園處巡查受保護樹木效果不彰、淪為形式，盼重新檢討，北市公園處表示，會找專業學者做處置，也有研議標準流程，對巡查人員辦教育訓練，增進職能。

黃郁芬表示，民眾多次發現路樹有狀況都會打電話反映，但現在巡查機制沒辦法早點發現，面臨不得不砍樹的狀況，公園處是否在制度上調整，讓專家及早介入，達到保護路樹的效果，不讓機制聊勝於無。公園處則回覆，目前巡查員內部有12位，委外有8位，不管老樹還是行道樹，都有一體適用的巡查制度。

針對北投溫泉博物館前受保護樹木有異狀，議員質疑沒及早發現，公園處回覆，6月1日有找文化局商討，設定受保護樹木巡查作業標準，會找專業學者做處置，並研議作業標準流程，對巡查人員定期辦教育訓練，增進職能，而原來文化局受保護樹木巡查表，也增列相關狀況可列管追蹤。

北市議員簡舒培質疑，所謂專家介入時間點在何處，之前在敦化南路的台灣樟樹，巡查人員每天看，都不如民眾觀察，專家介入要巡查人員觀察到才能請專家，但若無能力觀察到，就無法請專家。

公園處表示，當下有發現並做處理，後來才發現是因管線開挖位置與原先說明不同，可能有些影響，且有些樹木狀況是蠻難發現，也比較難判定，要先研究才能整體查核，所以要會再增進巡查員職能。

北市議員王欣儀提問，目前沒有科學一點的儀器嗎？一直說沒問題到最後，卻又發現有問題，盼公園處就國內外縣市，對受保護樹木有無適合做法研議，做為改進參考，列入修正意見。

公園處表示，針對巡查部分，會從外觀上或風險等級評估，再用儀器檢測，短時間內要判斷是否枯死不容易，管理上也希望盡量能保留樹木，另以較難檢測的褐根病來看，也以米格魯偵測犬幫忙，希望更好照料到樹木健康。