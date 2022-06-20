Mavis瑪菲司（右）首波單曲〈買爆它〉邀請陳零九合作。（Halo Mavis國際連線提供）

Mavis瑪菲司跨界歌壇推出首波單曲〈買爆它〉。（Halo Mavis國際連線提供）

被直播界喻為「帶貨頂流天花板」的「Mavis瑪菲司」擁有電商萬磁王般超強帶貨功力，近日跨界歌壇推出《Halo Mavis瑪菲司》同名EP，並邀來南拳媽媽二代成員張傑擔任製作人，將成為直播帶貨界史上敲響跨界里程碑的第一人；不僅如此，Mavis瑪菲司更瘋狂祭出史上最狂最重磅EP夢幻預購禮，是總價值超過4000元以上的全球限量卡爾包及多樣超值大禮，將於24日記者會現場線上開放預購，粉絲大喊：「簡直比搶五月天門票還緊張。」

Mavis瑪菲司雖以帶貨起家，但也也曾參與星途；她2005年在路上被星探挖掘參與最熱門的偶像時代節目《我愛黑澀會》，試鏡入選後Mavis瑪菲司愛上唱歌表演，2008年參與MTV VJ選拔大賽，以活潑風格、穩定台風及機靈口條榮獲得第二名。然而她追夢之路走得並不順遂，來自單親家庭的她為了分擔家計，唸書時開始擺地攤做生意，卯足全力做功課仔細了解每個商品、傾聽客戶需求，成功吸引死忠消費者；她從當年跑給警察追的地攤妹妹，僅10餘年便晉身全台第四大電商主理人，網路電商聲量僅次於MOMO、PChome、博客來等，也是台灣第一位受邀至紐約總倉進行封館封倉的帶貨直播主。

Mavis瑪菲司白手起家的背後，是來自對工作的堅持與熱愛，時常飛出國四處奔走尋找商品，每日睡眠時間幾乎不到4小時，就連飯局後喝醉也掛在馬路邊也還在打文案、想企劃內容，儘管事業做的風生水起，唱歌始終是Mavis瑪菲司的夢想之一。Mavis瑪菲司此次與張傑的合作機緣，源於2022年初一場春酒結識後暢聊關於音樂想法，張傑便為她量身打造3首不同曲風、卻足以代表Mavis瑪菲司風格的歌。

首波單曲〈買爆它〉力邀陳零九、沈玉琳合作，KUSO組合玩味十足，是首熱鬧狂歡節奏感強烈的洗腦電音舞曲，歌詞寫出網購限量商品的下單總如臨戰場般殘酷，因Mavis瑪菲司開購總是回饋驚喜價商品，卻因限量SOLD OUT讓買家只能臥薪嘗膽捲土重來，真實呈現出粉絲們買到殺紅眼的消費慾望，直白預告「今天不買你的人生將會低潮不斷、就像電腦突然刪去你的D槽 」，下單即是要手比腦快，精打細算只能氣自己太慢。

相隔17年再次踏上音樂之路，為了回饋一路支持的粉絲，Mavis瑪菲司祭出限量千份的EP預購重磅大禮包，除了口袋香精、絲絨唇釉、多胜肽銀瓶精華泡泡彈力精華面膜等豐富品項外，其中最狂的大禮，竟然是有錢也不一定買得到的國際限量精品，總值超過4000元以上的EP預購大禮包在社群公布造成轟動，不到一小時湧入3萬則留言，許多網友驚呼「這真的假的啦」， 讓Mavis瑪菲司興奮又霸氣地說：「老娘都是來真的！」