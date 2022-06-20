英國陸軍第16空中突擊旅級戰鬥隊傘兵團第3營（3rd Battalion the Parachute Regiment）。

英國陸軍一支傘兵部隊爆出多名傘兵多次偷渡女性進營區大玩性愛趴、甚至多人圍觀的離譜醜聞，影片外流鬧大後，讓新上任的陸軍參謀長氣到取消這支傘兵部隊的北約任務。

英國《泰晤士報》（The Times）報導，英國陸軍第16空中突擊旅級戰鬥隊（16 Air Assault Brigade Combat Team）下轄的傘兵團第3營（3rd Battalion the Parachute Regiment）爆發多起傘兵「多人運動」醜聞，社群媒體上出現位在英國東南方古城科爾切斯特（Colchester）的營區內，一名紅髮女子正與多名士兵進行性行為，一旁還有數十名士兵圍觀。

The Royal Military Police was called in after sex tapes were circulated showing the woman having sex with the men from 16 Air Assault Brigade as dozens of others watched on https://t.co/1UBxHqcaqx — The Times (@thetimes) June 17, 2022

根據看過影片的消息人士透露，這些影片非常露骨，一名女子「兩情相悅」與多名士兵發生性關係，據信這名女子是被偷渡進營區。

另外影片也顯示，這些性行為在營區內的不同地點發生，影片中的士兵半裸，甚至還出現一名士兵對著正在「連結」的同袍與女子敬禮的荒唐畫面。

醜聞爆發後，英國皇家憲兵隊（Royal Military Police）已對影片中的8名傘兵展開調查，調查顯示，這名女子在5個月內進入營區多達31次，相當於每5天就1次，不過最終並未發現任何犯罪情事。

這起醜聞讓6月甫上任的英國陸軍新參謀長桑德斯（Patrick Sanders）將軍氣到取消傘兵團第3營部署到巴爾幹半島的北約（NATO）任務，他在內部信件中指出，「這類行為是不可接受的、惡劣的、有損軍隊名譽。」

"Hundreds of British paratroopers were banned from a NATO deployment after videos surfaced of an orgy with a civilian woman in the barracks that had some soldiers watching on, according to reports." https://t.co/TAfwkBtkVM — Logan Ratick (@Logan_Ratick) June 19, 2022

除了多人運動醜聞外，事實上5月在北馬其頓的軍演中，傘兵團第3營也被指控出現多起「不專業行為」，桑德斯指出，「近期事件顯示傘兵團第3營並未表現出外界期待我們營展現的紀律與尊重。」

「我不準備在現階段部署傘兵團第3營，讓北約任務或英國陸軍面臨風險。」他也要求傘兵團第3營「反省」哪些行為未達到軍隊的期望。

英國每年會派遣部隊到巴爾幹半島與北約盟國進行為期10天的演習，通常會派出超過400名傘兵到波士尼亞及科索沃，一般部隊會待上超過1個月，士兵也會因為部署海外而額外獲得數百英鎊。

目前英國軍方正在討論改派別支部隊參與演練，涉事的傘兵也不能參與下一次的任務輪調。