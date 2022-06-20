烏克蘭國會今天投票通過兩項法案，將嚴格限制俄羅斯書籍與音樂。俄羅斯入侵烏克蘭後，基輔當局尋求切斷俄烏之間殘留的諸多文化連結。

其中一項法案將禁止俄羅斯公民印刷書籍，除非他們放棄俄羅斯護照並取得烏克蘭公民身分；該禁令僅適用於1991年蘇聯統治瓦解後持有俄羅斯公民身分者。

這項法案也禁止在俄羅斯、白俄羅斯以及烏克蘭被占領區印製的書籍，若要從其他國家進口俄羅斯書籍，則需要「特別許可」。

另一項法案則是禁止在媒體或大眾運輸工具上播放1991年後擁有俄國公民身分者所做的音樂，並增加電視、廣播上烏克蘭語以及音樂內容的占比。

這2項法案都須經由總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署後生效，他也沒有任何反對跡象。兩案受到國會廣泛支持，包括被烏克蘭媒體與公民社會視為親俄的議員也都贊同。

烏克蘭文化部長特卡欽科（Oleksandr Tkachenko）樂見新禁令通過，「這2項法案是設計來協助烏克蘭作者與最廣大的潛在受眾分享有品質的內容，俄國入侵後，他們實質上不接受俄國人任何創作」。

兩項新規定是烏克蘭擺脫莫斯科數百年統治遺產的漫長道路最新篇章，烏克蘭過去稱這樣的過程為「去共產主義化」，現在則更常稱為「去俄羅斯化」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110620