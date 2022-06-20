民進黨提名新竹市長轉戰桃園市長，引發背叛新竹市民與落跑質疑，國民黨發言人黃子哲今在臉書批評，林是平行換軌，完全跳脫新竹市到桃園市參選，當然爭議更大、背叛更鉅、臉皮更厚。

黃子哲說，韓國瑜確實是當選高雄市長後沒多久便接受徵召參選總統，但他選總統的全國選區好歹還包括高雄市，也曾承諾選上會到高雄辦公。

黃子哲揶揄，民進黨全黨為林智堅一人轉職找工作，先是要「英人設市」修法要推新竹縣、市整併升格未果，如今再為他鋪上紅地毯徵召參選桃園市長，貼心服務恐怕連人力銀行都自嘆不如。

黃子哲指出，台灣選舉史上「空降」者所在多有，「落跑」也有不少，但在一場選舉中能如林智堅兩者兼具，猶如九天玄女「降落式」的選法，則既罕見又超玄，現任縣市首長未卸任就要「無縫接軌」參選另一縣市長已是史上首例。

黃子哲說，無論「空降」或「落跑」雖不算正常，但民主政治下只要選民願接受倒也不成問題，藍、綠陣營過去也不乏案例，但林智堅是「官來就做」，「落跑」有很多種，就屬林最帶種。