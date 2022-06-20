民眾黨立委高虹安被視為黨內新竹市長熱門人選，新竹副市長沈慧虹批評高「最近一直對新竹市說三道四！」高虹安今（20日）發出聲明澄清，目前是立法委員，同時擔任新竹市黨部主委一職，為新竹市民服務和發聲，本就是職責所在，也一直全力以赴。

高虹安表示，政黨政治對於選舉推派候選人，尤其是縣市首長人選，應該有一定的程序，必須經過黨內評核選出最適合人選、從內部溝通到宣布方式都應有合理的SOP，這才是對市民朋友最負責任的表現。此外，目前是立法委員，同時擔任新竹市黨部主委一職，為新竹市民服務和發聲，本就是職責所在，也一直全力以赴。

高虹安表示，真心誠心是走入基層服務人民，自去年接下台灣民眾黨新竹市經營與服務工作，即不遺餘力投入心力，舉凡走訪基層、服務選民，募集捐助防疫與消防物資，也為在地議題發聲。無論是教育、交通、飲用水、空污、園區水電資安等，都以預算或質詢敦促相關部門檢討重視，這些都是真心誠心與專業專注的具體行動，對大新竹民眾負責任的表現。