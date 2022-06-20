駕駛小客車的49歲張姓男子，在觀音山隧道前疑似因為行經測速相機而減速，結果在張男後方小貨車的45歲楊姓男子疑沒有保持行車距離，一時反應不過來撞上車尾。(蘆洲警分局提供)

今(20)日早上新北市台64快速道路往八里方向發生一起連環車禍，有輛自小客貨車疑似煞車不及，直接撞上前方的小貨車，結果又被一輛黃牌重機撞上，所幸重機騎士僅全身多處擦傷，事後送往醫院救治後已無大礙。

這起車禍發生在今早7時15分許，在新北市台64快速道路往八里方向，駕駛小客車的49歲張姓男子，在觀音山隧道前疑似因為行經測速相機而減速，結果在張男後方小貨車的45歲楊姓男子疑沒有保持行車距離，一時反應不過來撞上車尾。

之後騎黃牌大型重機的36歲吳姓男子也疑似沒有保持安全距離，又接著撞上，重機整輛車頭直接插進小貨車的車底，畫面十分駭人。

事後張男、楊男及吳男的酒測皆為0，另外僅吳男全身多處擦傷，意識清楚，後續送往淡水馬偕就醫治療；警方初步研判是車輛沒有保持安全距離，才釀成車禍，但詳細的肇事原因仍有待警方釐清。

現場事故由於占用內側車道，僅剩外側車道可以行駛，蘆洲分局成州派出所及交通分隊迅速到場處置並疏導車流，於今早8時21分拖吊排除。