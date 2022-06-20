台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季日前落幕，高雄全家海神和台中葳格太陽經歷3場激烈的總冠軍賽廝殺，最終由高雄全家海神奪下元年總冠軍，延續總冠軍賽熱潮，「總冠軍賽簽名球」公益競標活動《愛 不僅如此More Than One》，20日中午12點起也在Yahoo奇摩拍賣正式開跑，聯盟會長錢薇娟力邀球迷們一起競標送愛心！

錢薇娟說：「面對國內疫情持續延燒，不少的弱勢家庭生活都受到影響，台灣運彩xT1聯盟期望能貢獻棉薄之力，幫助這些弱勢家庭和兒少，也希望各界都能發揮愛心，一起參與競標，大家齊心做公益。」

為了紀念聯盟史上首次的總冠軍賽，聯盟特別啟用總冠軍賽專屬用球，上面印上總冠軍賽LOGO，並邀請總冠軍賽參賽球隊高雄全家海神及台中葳格太陽全隊球員一同在總冠軍賽用球簽名，由聯盟會長錢薇娟和台灣運彩副總經理蔡明哲在總冠軍賽第3戰共同將先前春節特別節目《GM話唬籃》由6隊GM和聯盟共同捐出的14萬元善款及總冠軍賽簽名球致贈給家扶基金會，希望幫助在疫情中受影響的弱勢兒少與家庭。

這顆別具意義的總冠軍賽簽名球今天中午12點於Yahoo奇摩拍賣的家扶基金會公益拍賣平台（https://reurl.cc/VDgVMN）開始進行競標，為期10天，1元起標，預計將在29日晚間8點結標，公益競標所得將全數用於家扶基金會《無窮世代》急難救助，幫助疫情下弱勢兒少與家庭獲得安家、安學與安心的服務。