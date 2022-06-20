洛杉磯天使做客西雅圖水手的5連戰終於結束，天使只輸掉第2戰，以4勝1負贏得系列賽。20日的關門戰仍是「神鱒」卓奧特（Mike Trout）率先以兩分炮幫助天使打下分數，終場以4比0獲勝。卓奧特因此成為史上首位在「單一系列賽4度轟出致勝全壘打」的大聯盟球員，天使33勝36負也愈來愈接近5成勝率。

天使總教練內文（Phil Nevin）稱讚說，「我們不是每場都靠卓奧特，但是在這個周末確實都是他。」5連戰本來就比較少見（其中一場是4月留下的補賽），每場還是同一個人發威就更少見了。卓奧特此次系列賽貢獻5轟，在水手T-Mobile球場的生涯全壘打增加到33轟，客隊球員無人能及。

Mike Trout's 5th homer of the series!#GoHalos pic.twitter.com/MqbkNeYAys — Los Angeles Angels (@Angels) June 19, 2022

卓奧特說：「我有等到想打的球，但是沒打中，後來我有打中一顆。他們整個系列賽對我投很多快速球，我的應對方法是等待快速球，對變化球做出調整。」儘管歷經生涯最慘的26支0，聯盟Statcast統計卓奧特本季仍是擊球力道最凶猛的打者之一，全聯盟僅次於洋基賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）。

此戰天使用牛棚車輪戰，菜鳥投手羅森伯格（Kenny Rosenberg）負責開場，水手全場僅敲兩安。卓奧特第4局開轟，比賽後半段還有史塔西（Max Stassi）、沃許（Jared Walsh）安打再添兩分。大谷翔平4打數掛零，打擊率降到0.250。