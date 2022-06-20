PCB廠博智(8155)前5月合併營收為15.5億元，年增40.5%，通膨升息為下半年電子產業傳統旺季增添變數，博智表示，目前客戶訂單能見度較短，第3季營運能不能比第2季好仍待觀察，受此影響，博智今天盤中股價跌停。

博智產品涵蓋伺服器/網通、工業電腦(含半導體測試設備)，相較於其他同業，博智業績相對穩定，今年第1季稅後盈餘為1.75億元，年增89.64%，每股盈餘為3.53元，累計前5月合併營收為15.5億元，年增40.5%。

不過全球通膨壓力沈重，美國FED及各國央行加速升息，為下半年電子產業旺季增添變數，加上部分工業電腦仍有缺料問題，讓博智謹慎看待第3季營運。

目前伺服器/網通，以及工業電腦佔博智營收比重各約50%，展望第3季，博智表示，目前客戶訂單能見度較短，高階工業電腦相對穩定，一般工業電腦則有缺料問題，整體來看，第3季能否比第2季好有待觀察。