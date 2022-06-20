84歲的前司法院大法官、《民法》權威王澤鑑16日深夜發現，前幫傭的陳姓兒子站在他台大宿舍的窗外，懷疑他意圖行竊報警逮人，警方依竊盜罪將陳嫌移送台北地檢署，檢察官訊後諭知請回，並限制住居。但王澤鑑懷疑去年9月住處遭竊30萬元，亦是陳嫌所為，但陳否認，全案檢警偵辦中。

王澤鑑是德國慕尼黑大學法學博士，曾任第6屆司法院大法官，現為台大法律系名譽教授，王是國內《民法》權威，其中他所著的8冊《民法學說與判例研究》，被法界稱為《天龍八部》，至今仍是法律系學生教材。

據指出，王澤鑑16日深夜，因聽到窗戶玻璃敲擊聲，起身查看發現窗外站著20多歲陳男，而陳男過去因母親幫傭，曾經到他台大宿舍，要求陳男不要亂動，並報警處理。

據了解，王澤鑑向警方表示，他2021年9月就曾遭竊損失約30萬元，今年6月初門窗曾被破壞，但不清楚有沒有被偷，前2次他沒有報警，這次因目擊竊賊才報案。

陳男坦承，他小時候曾跟著幫傭的母親到過王的台大宿舍，6月初他拿小圓鍬，敲窗戶玻璃邊緣，卸下玻璃後進入，但卡在玄關而放棄，16日深夜再度嘗試被抓，否認去年9月偷30萬。檢警深入調查中。