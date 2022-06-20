社宅供不應求，但時代力量新北黨部與OURs都市改革組織、崔媽媽基金會等民團今舉行記者會指出，今年新北市府公辦都更預計分回做社宅的板橋案、汐止案，有意改為預售屋標售，質疑公有地恐淪助漲房價幫兇，要求新北市府把社宅還回來。新北市長侯友宜今回應，新北青年社會住宅是以青年人需求多元規畫，並提供多元選擇。

台灣社會福利總盟研究員劉威辰等多個單位今舉行「助青年還是助炒房？侯友宜把社宅還回來」記者會。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，新北已完工社宅僅不到7000戶，而新北市的租屋需求17萬戶卻是六都最高，這樣的進度有什麼理由把公有地標售，台北市與中央的公辦都更，凡是分回的住宅單元都優先做社宅使用，唯獨新北市做不到。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，透過公辦都更取得社宅並非佛系被動等待建商送來回分的社宅，而是需要有目標的縝密規畫，然而這些年，新北市府未超前部署，認真思考過如何有系統的透過都更及捷運聯開取得社宅及宿舍，以至於都更回分的社宅既難用又難管。

新北市城鄉局則表示，面對居住正義，新北市政府採取多元取得、多元運用模式興辦社會住宅，提供青年多元選擇，包括透過容積獎勵、公有地都更分回、都更一箭TOD增額容積回饋等取得社宅資源。經統計與中央合作興辦合計已達4萬5537戶社宅存量，已超過中央於新北設定目標3.3萬戶。

另社會住宅資源為協助更多弱勢族群，市府也規畫專案弱勢安置、青銀共居、老屋換居等，並結合托幼、托老等社福設施，服務各年齡層民眾。

城鄉局也說，市府也以多元住宅政策協助年輕人入住新北，另租金補貼每年補助高達3.2萬戶、包租代管約7000戶，總計可協助達8.45萬戶，提供青年朋友不同區位、價位及樣態的住宅選擇。