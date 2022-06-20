大陸全國鐵路20日實施新運行圖。同時有幾條高鐵線路開通營運運營，包含京廣高鐵從北京至武漢段啟動加速營運；濟鄭高鐵的濮鄭段，以及從鄭州到重慶的鄭渝高鐵也啟動全線開通營運，打破過去神農架沒有高鐵的過往，也進一步讓「蜀道難」成為歷史。從鄭渝高鐵開通後，未來重慶到北京、鄭州最快只需6小時46分、4小時23分。

6月20日早上7時32分，一列開向北京的G52次列車從重慶北站駛出，標誌著鄭州至重慶高速鐵路全線貫通營運。由於鄭渝高鐵是大陸「八縱八橫」高速鐵路主通道的重要組成，作為聯繫中原、華中和西南地區的快捷高速通道，北起河南省鄭州市，南至重慶市，途經河南、湖北、重慶三省市，全長1068公里。

根據新華社報導，其中重慶北至萬州北段於2016年11月28日開通，鄭州東至襄陽東段於2019年12月1日開通。本次開通的鄭渝高鐵襄陽東至萬州北段全長434公里，途經神農架原始森林和眾多自然保護區，共設襄陽東、南漳、保康縣、神農架、興山、巴東、巫山、奉節、雲陽、萬州北等10座車站，填補鄂西山區、三峽庫區多地的高速鐵路空白。

另從河南鄭州到濮陽，也就是濟鄭高鐵的濮鄭段20日也開通營運，讓全大陸首個米字型高鐵樞紐在鄭州成型，未來這條路線還會連接到濟南，成為「八縱八橫」高鐵網中京廣和京滬高鐵的區域連接線。

此外，京廣高鐵從北京至武漢這一段，20日起按時速350公里營運，且新型復興號智慧動車組列車上線，未來從北京到武漢，旅行時間縮短到4小時以內。