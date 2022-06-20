新北市教育局今年暑假推出「FUN暑假—暑假任務」，加碼積點趣點數10倍送活動，新北學生自27日起至9月11日，只要登入親師生平臺積點趣即可點數10倍送，讓學生用線上學習資源自主學習並吸收新知，而點數累積後可至積點趣商城兌換學習用品及便利商店點數，陪伴同學快樂放暑假。

教育局表示，今年FUN暑假—暑假任務與PaGamO遊戲學習平臺、動物星球頻道-動物檢定、均一教育平臺及聯合學苑合作，攜手打造一系列邊玩邊學的暑假線上學習任務。PaGamO遊戲學習平臺除了學科任務外，還有一起愛地球、理財小學堂及小紙盒大學問等核心素養任務，讓學生以答題佔據領地遊戲方式學習學科課程，豐富又好玩。

新和國小老師杜奇勳表示，學生平時就很習慣運用親師生平臺裡面學習資源進行學習，疫情期間不方便到動物園參觀，在暑假時透過「FUN暑假」，讓學生能不受時間空間限制，透過遊戲複習學科、認識動物，還可以讓家人陪同協助答題參戰親子共學。

教育局長張明文表示，新北市推動以學生學習為中心的科技輔助自主學習，全國首創建置親師生平臺，透過單一帳號簽入，至今整合並介接達110項學習資源及平臺，包括PaGamO遊戲、均一、學習吧與因材網四大平臺，更提供跨縣市及三大書商教科書資源。

教師從平臺後端統計資料瞭解學生學習歷程，因應疫情期間居家線上學習方便檢視學習成效，掌握學習落後學生，實施差異化教學，讓疫情無礙學習，讓暑假生活更充實。