嘉義縣各鄉鎮確診人數。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布確診人數683人，數據急降，是近1個月來新低，嘉義縣長翁章梁推測可能是假日效應。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布確診人數683人，數據急降，是近1個月來新低，嘉義縣長翁章梁推測可能是假日效應，還是要觀察長期趨勢，另第4劑莫德納假日接種站已陸續開打，民眾反應踴躍，18日、19日已接種9000多劑，翁章梁鼓勵民眾接種完整疫苗，打造保護力。

今嘉義縣兒童第2劑莫德納開打，全縣包括衛生所共46家合約院所提供服務，第一批符合接種資格兒童有4621人，衛生局提醒2劑需間隔4周以上，另針對5月25日起接種BNT疫苗的兒童，第2劑將採校園設站接種，現各校已發放意願調查表，預計7月初啟動校園接種服務，要用最快速度提升接種率。

嘉縣今天公布683人確診，其中有症狀191人，無症狀492人，年齡介於1個月-91歲，12歲以下96人，65歲以上103人，累計全縣12歲以下染疫幼童5033人，65歲以上5520人，目前居家隔離965人，輕症居家照護7681人。

今防疫快報邀請國立中正大學運動學系老師莊麗燕指導大家體驗居家防疫運動，衛生局長趙紋華表示，幼童接種疫苗有助於降低小孩出現MIS-C的機率，食藥署已通過5歲以下孩童施打疫苗，衛生局將配合中央政策，以最快速度規劃接種期程，提升幼童保護力。