中租-KY(5871)致力人才培育與發展，宣布再以「關鍵人才計畫」第4度獲得美國人才發展協會（ATD）卓越實踐獎（EIP）。公司表示，今年與中央大學合作，提供4項獲ATD獎項肯定的人才發展計畫，作為期末研討個案，協助為台灣培育更多人力資源管理專業人才。

中租-KY「關鍵人才計畫」特色為公司公告遴選標準，開放同仁自主報名申請加入。計畫分為國內與海外組，由員工自己掌握機會、創造職涯舞台。中租-KY表示，近年多位關鍵人才計畫成員已完成派外工作，或是在國內晉升為管理職。

中租-KY指出，集團2013年「業審雙修計畫」、2015年「部門自辦訓練計畫」與2019年「亞太MA計畫」均獲得ATD獎項肯定。其中，「業審雙修計畫」培養員工同時具備中租的2大核心能力，業務主動推廣能力與審查風險控管能力。

「部門自辦訓練計畫」，授權單位規畫與執行個別訓練，提供各據點員工學習產業、細產業等特定專業知識，並搭配總部舉辦的通用性訓練活動，產生互補加成效果。至於「亞太MA計畫」，召募與培訓優質人力，以儲備未來國際工作人才，協助組織擴展海外市場。

此外，中租-KY今年與中央大學人力資源管理研究所合作，提供「業審雙修計畫」、「部門自辦訓練計畫」、「亞太MA計畫」與「關鍵人才計畫」等4項獲ATD獎項的人才發展計畫，做為組織行為學課程的期末研討個案，也協助為台灣培育更多人力資源管理的專業人才。

中租-KY強調，人才發展是企業永續經營的重要議題，持續投入資源，培育員工成長，並積極選派主管赴海外學習，以提升經營管理能力。合作學校為美國紐約大學史登商學院商業分析碩士在職班，派赴東協市場的柬埔寨新任總經理即是首位完成學位的主管。

中租-KY表示，人才發展是集團成立45年的DNA，更是中租具備競爭力，以及國際化的核心關鍵。今年再新增與亞洲知名學府泰國亞洲理工學院合作，將選派東協在地的關鍵人才在職進修，亦展現企業對東協市場與人才長期耕耘的承諾。