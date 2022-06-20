前台北市都市發展局長林洲民於臉書發文，大讚基隆市長林右昌與團隊，以「治理國家」的心力「治理城市」。（摘自林洲民臉書／陳彩玲基隆傳真）

基隆城市博覽會昨日落幕，前台北市都市發展局長林洲民於臉書發文，大讚基隆市長林右昌與團隊，以「治理國家」的心力「治理城市」，透過10天的展期，看見基隆的轉變，也感受到市府8年來的努力。

林洲民表示，過去10天，多次「上山下海」，親身體驗基隆城市博覽會，看見基隆徹底改變。他認為，市長林右昌，和觀銷、都發、文化、綜發、產發各局處，以及基隆市府全體，在過去8年，不只是「治理城市」，而是以「治理國家」的心力「治理城市」。

林洲民指出，2004年到2014年，實質參與基隆的「海洋廣場一、二期興建工程」，以及「國立海洋科技博物館興建工程」；2014年至今，則作為觀察者，密切關注基隆城鄉發展。他說，在10天的城博會，看到了可以用8年時間，改變一個山海之城。

他提及，國土計畫法於2016年1月6日制定，自2016年5月1日施行；預計2022年5月1日前全面上路。基隆市擺脫「國土計劃法」，在公告前，以區域計劃將國土分為「非都市土地計劃」、「都市土地計劃」的傳統作法，以「國土計畫」的立法目的為施行方向，全面開動從子計劃到實質興建。

林洲民說，最令他佩服的是在「城市參與製造所」，看到基隆獨有的「城市因參與而精釆」展覽。此展覽，道盡基隆8年卓越的城鄉發展秘訣。最後，他提及，多少理論及學界多年來的「紙上烏托邦」，基隆市府深蹲8年後，藉著城博會呈現了，以參與式的規畫，具體實踐「國土規畫」的成果。