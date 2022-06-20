中南部多個縣市宣布繼續遠距教學至暑假，但許多學校卻舉行實體期末考，引發抗議。台灣青年民主協會今天發布「實體期末考親師生意見調查」，1萬8263人填寫調查，有91.17％反對實體期末考，高中生反對率最高達92.12％，其次為國中生90.01％、家長88.81％、教師 72.02％。

這學期已進入尾聲，但中南部疫情仍嚴峻，許多縣市宣布繼續遠距教學至暑假，關於期末考的進行，多授權各校決定。不過許多學校已正式公布將採「實體方式」考期末考，引發爭議。

台灣青年民主協會表示，學生到暑假前雖遠距上課，卻要實體回學校考期末考，讓許多學生、家長擔憂，會讓遠距上課失去意義，且若實體考試到一半班級有學生快篩陽要全班停課，恐怕也將影響考試公平性。

台灣青年民主協會進行「實體期末考親師生意見調查」，共計91.17％反對實體期末考。而依照本次調查結果，有79.2％學生表示學校已公告採實體期末考、僅2.4％表示學校公告採遠距考試或多元評量。

台中一中學生近日發起連署反對實體期末考，卻有學校行政人員回應「學生若因期末考染疫，可以有暑假兩個月休養」，中一中也回應，學生可申請防疫試場，比照國中教育會考少人試場規劃，拉開座位間隔，減少人群聚集。

彰化高中在宣布實體段考後，該校學生會長、議長也發訊息批評校方決議前有承諾要與學生代表討論，沒想到學校突襲宣布，讓學生趕到相當錯愕、不解。台中清水高中則是透過全校教師投票的方式，以21票贊成實體考、38 票反對，校長裁示「取消實體期末考」。

台灣青年民主協會呼籲各校，「從調查中可發現對於實體期末考的進行，超過9成的學生、家長有高度的擔憂。究竟要採遠距或實體期末考，關乎學生學習及評量權益，且可能對學生健康產生風險，各校在進行決策時，切勿僅以學校端考量出發，也應納入學生、家長及老師意見做綜合評估。

台灣青年民主協會認為，若學校最後決定舉行實體期末考，也應加嚴防疫措施，並對於考試進行中學生確診有完整配套因應措施，確保考試公平性及學生健康。