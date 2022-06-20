太誇張！北市士林區聖山公園今日凌晨有4名外國籍年輕人放火燒器材，被附近住民直擊，拍下影片上傳網路。對此，轄區警方指出，已展開調查，將積極追捕嫌犯。

有網友在臉書社團《Gangs of Tian Mu 天母幫》發文，稱有4名外國籍的年輕人，20日凌晨於北市士林區聖山公園沒戴口罩聚會，拆下運動器材的封條接著點火燃燒，現場燃起明顯火光；她表示，發現的當下即報警與通報消防隊處理，同時下樓打算攔住放火的4人，但對方已逃逸。

原PO表示，聖山公園是大人小孩都經常駐足停留的休憩場所，理應細心愛護，如今卻被有心人士惡意毀損，希望認識犯案4人的民眾能通知對方現身面對。

有熱心天母居民也提供自家巷口監視器畫面，清楚拍下4名年輕人在公園玩火，閃出明顯火光。（翻攝自臉書社團《Gangs of Tian Mu 天母幫》）

文章曝光後，不少網友氣憤回應，「X!!太過分了吧！」、「這報警警察應該可以用附近監視器把人抓出來」、「縱火是公共危險罪，已不是只有道歉了事」、「外國人把台灣人當塑膠的嗎？報警通常調公園跟沿路攝影機就可以抓到人了」、「終於理解台灣是犯罪天堂」。

對此，據《ETtoday新聞雲》報導，轄區警方針對有民眾在公園放火一事，已展開積極調查，將盡速查緝嫌犯，將其移送法辦，以遏止同樣不法行為。