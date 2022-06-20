針對民進黨選對會已建議黨中央提名新竹市長林智堅轉戰桃園市，民進黨中執會本周三將通過提名，新竹市長林智堅20日透過錄影表示，目前因確診隔離，本周五隔離結束之後，會回到市府工作崗位，把相關工作交接，告一個段落後即提出辭呈並遷戶籍到桃園市。

民進黨選對會已建議黨中央提名林智堅參選桃園市長，外界好奇林智堅何時會辭職？之後由誰來代理市長？以及戶籍何時搬遷？目前尚在居家隔離的林智堅今天也透過錄影向外界說明。

林智堅說，待隔離結束之後，會回到市府工作崗位，把相關工作做一個交接，等相關工作告個段落，就會提出辭呈，當他辭職之後，戶籍當然就會遷到桃園市。

另，在野黨也指林智堅之前不是才喊要推竹竹併，結果跑去選桃園，根本是落跑。林智堅則表示，大新竹合併升格，是超過5成以上縣市民期待的議題，不過遺憾的是，在推動過程當中，無論是國民黨或民眾黨，有意參選市長或縣長的政治人物，都刻意阻撓杯葛大新竹合併升格的修法，從過去的因人設事、從長計議等，也因此他在過程當中，宣布不會參選大新竹的市長，要來促成大新竹的合併升格。

近期因要到桃園參選市長，在野黨尤其國民黨和民眾黨，又將這議題拿出來對他做攻擊，所有的國人、縣市民眼睛會是雪亮的。

他也特別強調，修法的工作其實是在立法院，不管他在哪個位置，都會持續支持並推動大新竹合併升格的議題，也建議未來參選新竹縣、市長候選人，應該都要把大新竹合併升格議題，納入參選的政見，符合縣市民的期待。

至於民進黨內還是有些立委有不同意見，未來將如何致力整合在地支持？林智堅表示，首先要對昨天桃園市黨籍議員召開記者會，對他的支持及肯定表示感謝，也要對於黨內前輩所提出的建議虛心接受，另外在市政工作告一段落之後，到桃園市之後，會立即啟動向黨內前輩請益之旅，聆聽在地的聲音。