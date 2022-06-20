國內今天新增35596例本土個案，是一個半月以來首度降回三字頭。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，最低各縣市個案皆落在6000例以下，今天數字反映本周日通報數字，是5月5日以來最低點，但由於是周末效應，還需要再觀察，預估未來一周比今天增加2到3成，落在5萬例以下的機率蠻高的。

羅一鈞表示，今日為疫情指揮官陳時中解除隔離首日，但自行用家用快篩結果仍為陽性，再加上仍有些微咳嗽症狀，因此不出席記者會。

指揮中心表示，今日新增之35,596例本土病例，為16,811例男性、18,764例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(5,312例)、高雄市(5,280例)、新北市(4,267例)、臺南市(3,123例)、桃園市(3,097例)、彰化縣(2,960例)、臺北市(2,296例)、屏東縣(1,519例)、雲林縣(1,040例)、苗栗縣(959例)、新竹縣(941例)、南投縣(886例)、嘉義縣(683例)、新竹市(674例)、宜蘭縣(590例)、花蓮縣(554例)、基隆市(437例)、嘉義市(426例)、臺東縣(306例)、澎湖縣(158例)、金門縣(71例)、連江縣(17例)。

指揮中心指出，今日新增144例本土病例死亡個案，為83例男性、61例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、139例具慢性病史、91例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月3日至6月17日，死亡日期介於5月12日至6月17日。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，為27例男性、9例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本、德國、泰國、法國及越南(各1例)移入，另31例感染國家調查中。入境日介於今年6月4日至6月19日。