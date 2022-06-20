定居花蓮18年的法籍石雕家約瑟夫將在6月底返回故里，離開台灣前，特地創作石雕作品「快樂女孩（Happy to live in Hualien）」，訴說自己對花蓮的熱愛及對友人的感謝。（羅亦晽攝）

旅居花蓮創作長達18年的71歲法國籍石雕家約瑟夫（Joseph Visy）將在6月底返回法國，熱愛花蓮的他在離開台灣前，特將一件石雕藝術品「快樂女孩（Happy to Live in Hualien 2001-2022）」留在鯉魚潭，訴說自己對這塊土地的熱愛，外交部東部辦事處為表達感謝，今特頒東部首張「睦誼獎章」予約瑟夫，屆時也將請駐法國代表處與他保持聯繫，給予適當關懷。

約瑟夫1951年出生於匈牙利首都布達佩斯，從小熱愛藝術的他，30歲赴法國巴黎求學，並參與古典藝術修復工作及成立工作室，獲法國籍，曾替當地多處聞名古蹟，如凡爾賽宮、羅浮宮、凱旋門等進行石雕藝術修復。

約瑟夫2001年受邀參加花蓮國際石雕藝術季，首次來台的他在花蓮駐地創作1個月，感受這塊土地的風土民情及蓬勃的石雕藝術創作環境，2004年定居花蓮，陸續結交朋友並結婚生子，之後在花蓮宏盛大理石董事長林高榮支持下成立創作工作室，在18個年頭中，創作出多件令人驚艷的石雕作品，並放置在東海岸國家風景區、太魯閣國家公園等知名風景地標。

然而約瑟夫的兒子今年將邁入大學，為了兒子的未來規畫，決定在6月底攜子返回巴黎，因此在離開台灣前，特別創作一件石雕作品「快樂女孩（Happy to live in Hualien）」，以高興到揮手蹬腿，快樂展開美好生命的女孩為設計主軸，訴說自己定居花蓮18年的快樂創作生活及對友人的感謝，並讓該作品落腳在壽豐鄉鯉魚潭公園管理處前的廣場，盼能將自己對花蓮的熱愛永遠留在民眾心中。

約瑟夫因不捨即將離開台灣哽咽的說，外國人來台灣有很多困難，但在新朋友們的幫助下，在這裡快樂生活18年，他們不僅在自己最需要幫助及生病時伸出援手，更讓這件作品順利完成，感謝一路扶持的朋友們。

由於約瑟夫在台18年期間對台灣的藝術創作貢獻良多，外交部東部辦事處今也特地頒贈外交部「睦誼獎章」，感謝他搭起台法外交情誼。

外交部東部辦事處長胡琪斌說，約瑟夫來台18年創作過程艱辛，因此特頒贈東部首張「睦誼獎章」予他，表達台灣對他的感謝，待他與兒子返回巴黎後，也將請法國代表處與其保持聯繫，給予關懷。