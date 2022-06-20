50多歲葉姓男子確診隔離第7天，服藥送醫搶救中。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化和美葉家三兄弟生活過不下服藥送醫搶救後，附近鄰家也傳出服藥，50多歲葉姓男子確診被隔離，今天第7天，即將解隔離了，卻疑似不堪噪音干擾，吞服大量藥物，妻子發現已經昏迷，緊急呼叫救護車，還在搶救中。

50多歲葉姓男子因為被隔離，天天在家裡，因有憂鬱症狀，對於噪音特別敏感，家人曾交涉鄰居，不要再敲牆了，但是葉男一再聽到敲牆的聲音，一直處於崩潰邊緣，今天上午妻子發現他昏迷，桌上殘留70顆安眠藥的鋁殼。

50多歲葉姓男子確診隔離第7天，服藥送醫搶救中。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

議員賴清美表示，葉家三兄弟，老大、老三都還在住院，老二回家休養，今天上午去探望，發現全身皮包骨沒改善，又摔得傷口累累，然後聽到救護車的呼嘯，原來隔壁街也有人服藥了。

附近街坊議論紛紛，都嚇壞了，難道想不開也會傳染，「阿彌陀佛，保佑一定要平安無事」。

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