第31屆時報金犢獎國際競賽全球總決審，於今日成功舉辦，23位專家評委（如圖）相聚雲端，嚴謹地從各賽區前三名總計163件作品中，選出20金21銀23銅及年度最大獎。大獎花落誰家，將於6/26於新北市政府大禮堂進行揭獎及頒獎。

在開幕致詞中，執委會執行長林淑黛表示，金犢獎不畏疫情，本屆報名件數再創新高，從去年的七萬多件成長到今年將近十萬件，實屬難得。金犢獎首度於雲端進行總決審，雖然評審分別在台北、北京、上海、廣州、瀋陽，但彼此之間討論過程是沒有距離的。

總決審評審團主席邁肯行銷傳播董事長張志浩表示，不論來自那個地區或城市，他的文化元素都會形成同學們創作的素材，是發想創意的IDEA。學生透過金犢獎的競賽理解到創意的產業裡面，“human touch”以人為本的訴求是非常重要的。所以要認真生活，才能找到觸點。

大陸地區主任委員北大新聞傳播學院院長陳剛表示，金犢獎能夠行穩致遠的一個秘訣就是不斷的變化、創新，不斷的引領潮流。感謝這個獎的價值，31年越來越珍貴，不論是交流、行業發展、甚至對教育來說，都是有很大的貢獻。上海主任委員師範大學博士生導師金定海表示，時報金犢獎對整個廣告行業、學界產生很重要的影響，金犢獎一步步在走，不斷地吸取新的能量來改變我們一些認知及表達，從歷史的角度來看，我們應該為今天自己能夠參與其中，感到驕傲。

第31屆時報金犢獎國際競賽全球總決審，在23位專家評委相聚雲端之下成功舉辦。（圖／主辦單位提供）

今年的作品水準達到新高，23位專家評委們經過一天的激勵討論，用客觀公正的方式最後決出各類獎項。（圖／林洛安攝影）

本屆創作主題多元，包括平面、海報、動畫、電視、網路、廣播、以及形象設計、公益廣告、IP、文創商品、技術應用、行銷企劃等。評審委員普遍表示，今年除了數量，作品的水準也大有提升，評審過程中，對於好作品的認定，大家的意見沒有太大的分歧，各項投票都能很快地達成共識。包括年度最大獎的投票，都在彼此討論後，就以19票遙遙領先其他兩個作品，拔得頭籌。這也是連續多年來少有的概況。

本年度提供獎學金的協辦企業包括：旺旺集團、永慶房屋， PChome網絡家庭、台新銀行公益慈善基金會、森田藥妝集團、、台灣昕諾飛、台南學甲慈濟宮、技嘉科技、映客、海底撈、伊利集團、永和豆漿、康師傅、南寧崑崙關、冀台交流協會、成都等。(以上排名不分順序)