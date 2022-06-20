【LIVE直播】 吳宗憲父親90歲病逝 悲痛說明治喪事宜｜2022.06.20 @中時新聞網

綜藝天王吳宗憲的父親16日病逝於內湖三總，他今（20日）錄影前分享心情，他表示他從影數十載最要感謝的人就是父親，「我是我父母的化身，台下的我跟我媽媽一樣非常謹慎，而台上的我就像我爸爸，非常活潑，他是我在舞台上的最大動力，是我的導師。」

他表示會遵照父親的遺願，不發訃問、不公告，家族會舉辦簡單追思會，歡樂、圓滿的送行父親最後一段路；吳宗憲回憶起父親病危的狀況，表示當時他正好在墾丁錄製《綜藝玩很大》，助理著急地拿著電話跟他說Sandy吳姍儒打電話來，「你要不要跟阿公最後講一些話？」他感嘆表示自己有跟父親說一些話，但可惜當時父親帶著呼吸器沒辦法回應。

吳宗憲坦言過去父親遭受躁鬱症所苦，不僅曾一口氣買回上百支iphone，也買過一堆生前契約，甚至在病發時對他動手、拳打腳踢，但不管如何，他都從未埋怨過父親，他也對天上的父親說：「我只是嘴巴賤，我沒有對不起任何一個人。」表示自己這一生為人處世都不曾讓家人擔憂。

吳宗憲表示自己是父親最疼愛的小兒子。（劉宗龍攝）

吳宗憲表示他在趕回台北的高鐵上有夢到父親，「我看到他的面容跟我說：『看吧！我就說不要幫我插管、氣切、身上開洞吧，這樣我想吃什麼、去哪裡都行，我就是個像風一樣的男子。』」吳宗憲自豪說自己是父親最疼愛、最驕傲的小孩，「阿公這一生做的很好，幫助的人太多，他用真心對待每個人。」

吳宗憲自豪稱自己是父母親的化身。（劉宗龍攝）

至於母親目前的狀況？吳宗憲表示都有陪在媽媽身邊，「媽媽非常ok，她比爸爸大2歲，私下很嚴肅，身為她的小兒子保證要做的一件事就是彩衣娛親，不管任何時候她打電話來，我不管錄影還什麼的都會馬上接。」