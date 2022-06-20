東京奧運舉重金牌女將郭婞淳場上面對槓鈴與自我挑戰，場下則是開心、認真生活的大女孩，今年出新書《郭婞淳：舉重若輕的婞念》和粉絲分享運動路上心路歷程的她，近日也上談話性暢談，透露自己喜歡聽老歌、特別鍾意菸嗓型唱腔的小秘密。

郭婞淳出席Yahoo TV《佼心食堂》，帶來東京奧運奪下的金牌，讓主持人黃子佼大開眼界，郭婞淳之前到現場欣賞籃球賽時，就有說過小時候打過籃球校隊，在她的新書也有再提到籃球與自己的連結這件事，甚至在轉練舉重後，仍一度因放不下對籃球的熱愛而逃避舉重訓練，教練一怒之下將她退隊，後來隊友求情，郭婞淳才重回訓練行列，也逐漸成長為現在的奧運金牌名將。

教練對郭婞淳而言就像是父親般的存在，會管她的表情、簽名和感情等瑣事，也會緊盯她的飲食，回憶從小到大的舉重訓練、比賽特別回憶，郭婞淳透露其實選手出國比賽不如大家想像的可以隨意在當地旅遊，她記得2011年第一次去巴黎參加世界舉重錦標賽，當時活動辦在迪士尼樂園裡，可惜因為比賽成果不佳，教練禁止他們出去玩，後來靠餐廳員工幫助，才獲得樂園門票得以進場，因此她才會許願，希望未來可以出國遊玩、學習外語。

除了籃球、舉重，郭婞淳還喜歡羽球，即便自己的程度多半都是在撿球；更令人意外的是，郭婞淳也很愛聽老歌，說到喜歡的歌手，她毫不猶豫點名比莉，特別鍾意菸嗓型唱腔，更在節目錄製現場大方清唱比莉的歌曲〈Dear John〉，害羞地看著歌詞一起跟著唱，節目中她也公開自己的護膚祕訣，單純透過每天敷臉維持好膚況。