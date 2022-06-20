吳秀梅扯譴責廠商 蔡壁如轟民進黨政府永不認錯

大鑫資訊違法輸入快篩劑事件延燒，面對朝野要求食藥署長吳秀梅下台，吳卻直言「不是應該要譴責違法廠商嗎？」對此，民眾黨立委蔡壁如今（20日）在立院受訪時痛批，民進黨全面執政，永遠都不會認錯、死不認錯的想法，有錯也是別人的錯；要拜託監察院大官們好好出來查一下。

大鑫輸入「富樂」快篩試劑被爆混大陸製劣品，食藥署14日宣布即起禁止輸入及販賣。蔡壁如表示，這是食藥署的責任，但吳秀梅卻說出「不是應該要譴責違法廠商嗎？」令人非常傻眼，說得好像都沒有她的責任，檢測、查驗、資料審核本來就是食藥署的責任，如今還可以甩鍋；民進黨全面執政，永遠都不會認錯、死不認錯的想法，有錯也是別人的錯。

蔡壁如表示，吳秀梅是公務體系的事務官，也可以說出如此令人錯愕的說法，監察院都不出來說說話、來查察，民進黨執政下有許多弊案、違失，監察院都不查，請監察院大官員們好好出來查一下，如此黑心的檢驗過程，食藥署有無違失。