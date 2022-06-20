俄烏戰打不停，近日傳出烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，8月底俄烏有望恢復談判，前提是烏軍要取得幾場勝仗。對此，民進黨前立委郭正亮分析認為，雙方實力差距過大，俄羅斯有絕對優勢，烏軍又面臨缺乏彈藥的窘境，故他對烏軍所謂的「前提」，直言：作夢！

郭正亮昨（20日）在政論節目《少康戰情室》表示「烏克蘭停戰不能拖太久，（若不停戰）這樣制裁就不能取消，歐洲9月就要進入冬天，誰受得了？」。郭正亮指出，歐洲冬天暖氣是一定要開的「沒有辦法用節省的方式」，因此他直言，歐洲人還在糾纏，現在講的話最好不要聽。

而對於烏克蘭談判代表阿拉哈米亞表示8月底有望恢復與俄羅斯的談判，前提是烏克蘭要取得幾場「結實的」勝仗，郭正亮直言這是「作夢！」，他指出雙方實力差距很大，現在烏克蘭又面臨缺彈藥、歐美援助武器尚未到位的情況，「近期烏軍在頓巴斯的反攻就是因此停歇」。同時烏克蘭的制空權目前也由俄軍掌控，俄羅斯有糧食、能源與人員可以逸待勞，只需要等冬天就好，「到時歐洲可撐不住啊！」