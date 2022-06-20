新北市消防局人員自首外流恩恩案橫向錄音檔，發出聲明自清。新北市消防局提供

恩恩案案情延燒，消防局橫向錄音檔經政論節目播出後引發喧然大波。新北市議員陳偉杰今天發布新聞稿指出，新北消防員都承認在四月中下旬就把錄音帶給卓冠廷了，他希望卓「好漢做事好漢當」承認此事。不過，稍早卓冠廷也對此事回應，卓強調並未供予媒體。

陳偉杰指出，根據該消防員陳述，卓冠廷於四月中下旬主動聯繫，該員向卓解釋消防局在處理上並沒有疏失，由於是其高中同學，一時思慮不周才將錄音檔交付給他。陳偉杰說，儘管卓冠廷否認，但該員已自首，事實不容抹滅，卓冠廷曾擔任台中市新聞局長，明知如此取證實屬違法，卻為了選舉而知法犯法，如何能夠接受民眾的付託，擔當民代重責大任。

陳偉杰指出，卓冠廷想要從政，就應有道德勇氣與氣魄，但卻挾著正義之名，日前已先公布中和衛生所同仁的分機，讓同仁遭獵巫、工作受影響，如此踐踏基層同仁，只為獲得自己的政治利益，讓人不齒。如今連他的高中同學都因他而自首，並承認有違法把錄音檔給他，卻遭他無情否認，這不僅讓同學失望，如此既不光明磊落，也不是敢做敢當的態度。

陳偉杰並向卓冠廷喊話說，「今天看到你高中同學的聲明，他已承認在四月中下旬就把錄音帶給你並主動向地檢署自首，你確定還要繼續說謊否認下去嗎？你們雙方必定有很多對話紀錄，將來檢方也一定會詳加調查，就像迴力鏢一樣，過去你公布電話錄音、公布分機號碼傷害許多基層公務員，而你自己違法的內容也正等著一一被檢視。俗話說，好漢做事好漢當，你該像個男子漢一樣，就承認吧！」

陳偉杰並表示，此案至今已耗費太多社會資源，而這些資源全遭民進黨為了選舉作秀而耗費殆盡，民進黨不只消費恩恩、恩恩爸，更打擊了第一線的防疫人員，讓基層人員遭獵巫而蒙羞。陳偉杰請民進黨趕緊收手，以防疫為優先，別再糟蹋民眾所賦予的權力。