重量級2022年國際微波專題討論會(IMS 2022)正式在美國科羅拉多揭開序幕，包括鐳洋、穩懋(3015)、旺矽(6223)、全訊(5222)等多家台灣業者將與會，鐳洋科技創辦人王奕翔今日指出，此次將以自家毫米波升降頻轉換器，搭配其合作夥伴Amarisoft基站模擬測試設備(Amarisoft callbox)，提供新世代高頻客戶更具經濟效益的測試方法。

結合多場技術會議和商業展覽、提供交流射頻和微波理論應用，以共同展示領先技術與服務的IMS，是微波產業相當重要的會議，包括市場高度關注的5G毫米波技術、無線射頻晶片(RFIC)、微機電技術(MEMS)等，都是業界高度關注領域，廣泛應用於半導體產業、智慧醫療產業、車用產業以及太空衛星科技產業。

今年IMS現在正於美國科羅拉多會議中心開展中，此展會匯集世界各地440多家參展商，包含知名半導體巨頭超微(AMD)、專業射頻零組件供應商科沃(Qorvo)、電子測量儀器商羅德史瓦茲(Rohde &Schwarz)、量測設備廠商是德科技等，至於今年參展的台灣廠商共計9家，包括砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋、探針卡大廠旺矽、微波積體電路製造商全訊科技，以及低軌道衛星暨毫米波射頻測試廠商鐳洋科技，莫不積極透過參展爭取商機。

根據資策會產業情報研究所(MIC)最新預估，今(2022)年全球通訊市場規模將達7,248億美元(約21兆新台幣)，較去年成長1.2%，至於台灣，預計為4.45兆新台幣，年成長率為5.8%，成長力道優於全球平均值，若以今年下半年通訊產業發展狀況，持續看好市場趨勢，其中又以台廠擔綱產業要角。

鐳洋科技創辦人王奕翔表示，鐳洋除了持續深耕低軌衛星研發技術，提供客戶整合性解決方案，近年陸續出貨升降頻轉換器(UDC)系列產品以及測試配件和全球網通廠以及系統廠產線進行合作，此次更以自家毫米波升降頻轉換器，搭配Amarisoft基站模擬測試設備，不僅可滿足客戶在新世代高頻測試需求，未來更積極開發更具優異經濟效益的測試方案，進而提升客戶產品的市場競爭力，而除了既有Wifi6e/Wifi 7/5G mmWave可支援外，鐳洋預計第四季開始為客戶送樣可應用於車用雷達(77GHz/79GHz)的UDC，滿足客戶的需求。