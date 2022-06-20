高雄市政府20日舉行「高雄市2050淨零路徑發布暨產業淨零大聯盟成立記者會」，除公布城市淨零路徑及策略外，也攜手中鋼、中油、台電等51家企業，共同成立「產業淨零大聯盟」，以產業龍頭以大帶小方式，打造低碳產業鏈。

此外，高雄市也訂定「高雄市淨零城市管理自治條例」，內容包括輔導產業盤查與減量、推動再生能源、開發行為溫室氣體增量抵換、建築物能效揭露及運具電動化，後續將提送議會審議，落實氣候法制。

市長陳其邁於記者會表示，高雄市2020年溫室氣體淨排放量已經較基準年(2005)減少19.4%，提前超越國家2025年10%的目標，減碳績效為全國第一，其中減碳量1,283萬噸，更相當於台北市全年淨排放量，至2030年，預計再減700萬噸。

高雄身為工業城市，為加速產業低碳轉型，成立「產業淨零大聯盟」，由五大產業代表攜手60餘家企業，期望透過以大帶小方式，分享減碳技術及成果。出席的產業涵蓋鋼鐵、石化、電子、能源及循環經濟業，其中不乏中鋼、中油、台電、台塑、群創、長春等國內指標企業，均一同見證聯盟成立，共同面對淨零議題。

除了產業淨零大聯盟，高雄訂定製程改善、循環經濟、能源轉換三大產業減碳策略，同時設定2025年全市汽電共生廠全面脫煤340萬噸及興達電廠燃煤機組除役等目標，協助國家能源轉型工作。長期則依產業特性，導入鋼鐵業氫能冶煉、石化業碳捕捉再利用等技術。

除產業減碳措施外，高雄市也在20日公布城市2050淨零路徑及策略，能源方面，成立綠電推動專案小組，設定6年1.25GW光電目標，列管1000餘棟公有建物屋頂、推動漁電共生、輔導私有住宅，年減碳量相當於413座都會公園。在住商部門方面，於今年推出高雄厝4.0，修改相關設計及回饋辦法，加強建物通風、立體綠化、綠能屋頂。未來更將由市府帶頭，揭露建築能效並逐步提升等級。

在交通運輸方面，目標於2030達成公車及公務機車電動化，2040公務汽車電動化。同時推動輕軌成圓、捷運黃線及延伸線等建設，搭配YouBike、共享運具，完善大眾運輸系統。在資源循環方面，推動畜牧糞尿、焚化底渣再利用，逐步將污水處理率提升至100％並擴大再生水使用，長期將焚化廠轉型為高效率綠能發電廠，創造資源循環零廢棄環境。

陳其邁則表示，高雄市已訂定「淨零城市管理自治條例」，並於6月17日通過市府法規會，預計提送下次議會會期審議，期望搭配法規，具體落實各項減碳目標及政策。今日市政府成立產業淨零大聯盟、公布淨零路徑，同時訂定「淨零城市管理自治條例」，三箭齊發，期望實現「2050 高雄淨零」目標。