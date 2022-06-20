飯店市場正面臨大洗牌！在對抗通膨的年代，飯店旅館業紛紛輕資產，買家也相中多元化用途的潛力，紛紛進場收購，最近媚登峰以5.88億元，入手皇家季節酒店台中中港館；累計近1年，亞太區投資人已狂砸405億元卡位旅館。

房地產業者分析，近年飯店旅館由於可以擁有多元化的用途，包括轉型方為共享辦公，或作為員工宿舍、美容會館，因此其高可塑性，頗受投資人青睞。

世邦魏理仕20日表示，為了對抗通膨、全球掀起升息潮；貨幣緊縮也讓資金撤離風險性資產，原本在疫情反覆下，近幾年在疫情下受到最大衝擊的旅館業，不少業者選擇退場，或採售後回租增加現金流。

業者分析，然而，飯店旅館作為不動產投資標的來看，具有產權單純、建物面積大、土地價值高，有機會隨市場趨勢、變更使用用途，包裝成共居公寓、共享辦公室、員工宿舍等，自用或轉租售都好的特性，反而成為抗通膨、市場置產投資新寵。

世邦魏理仕統計，自2021年第1季以來的最近1年多，亞太區投資人收購飯店旅館的動作不斷。包括新加坡、首爾、香港共投入約新台幣405億元（約13.8億美金，以新台幣兌美元匯率29.34元換算）買下旅館，並改造成其他類型不動產。

調查顯示，在台灣，也有媚登峰以5.88億元，入手皇家季節酒店台中中港館，及盛弘醫藥斥資近11.8億買下翰品酒店桃園、預計打造為智慧醫療城的案例。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶分析，近兩年多，在疫情的籠罩下，旅館業普遍經營不易，出售資產自然成為地主選項之一；近年來高漲房價及年輕人強勁的租屋需求，則為投資人提供，將旅館改造為共居公寓的絕佳機會。」此外，利用旅館房間數多的特性，將建物使用用途變更，作為共享辦公室或員工宿舍，投資自用皆宜，受到不少投資人關注。