經濟部20日公布最新統計，今年1至5月核准僑外投資件數為909件，較上年同期減少15.83％；在核准金額部分，投增金額計42.96億美元，較上年同期增加116.20％，主要是因為今年1至5月增資了兩大案離岸風電大案，合計超過新台幣300億元。

投審會表示，今年1至5月核准荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.以新台幣200.45億元增資海龍控股股份有限公司，從事一般投資業，並轉投資設立海龍二號風電股份有限公司及海龍三號風電股份有限公司，經營離岸風力發電廠，及丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新台幣105.63億元對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案所致。

今年1至5月核准新設公司件數為521件，新設公司投資金額2.84億美元；另今年1至5月核准新南向國家來臺投資件數為207件，較上年同期減少6.33％，投增資金額計3.23億美元，較上年同期增加5.78％，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及馬來西亞。

陸資來臺投資方面，今年1至5月核准陸資來臺投資件數為23件，較上年同期增加53.33％；投增資金額計875.7萬美元，較上年同期減少51.83％。自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1,533件，核准投(增)資金額計25.36億美元。